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На Кубани суд приостановил работу полигона ТКО после жалоб на неприятный запах

Компанию признали виновной в административном правонарушении

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Белореченский районный суд приостановил работу полигона твердых коммунальных отходов акционерного общества "Крайжилкомресурс", компанию признали виновной в административном правонарушении. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

В конце 2019 года жители поселка Родниковского в Белореченском районе на Кубани пожаловались на неприятный запах из-за работы полигона ТКО, специалисты министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства выявили нарушения технологии захоронения и сортировки мусора.

"Постановлением суда АО "Крайжилкомресурс" признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по приему и размещению твердых коммунальных отходов на территории полигона на срок 20 суток, то есть до 10 марта включительно", - говорится в сообщении.

Компания признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий). Уточняется, что также АО "Крайжилкомресурс" предписано устранить имеющиеся нарушения ввоза, сортировки и складирования отходов.

В январе сообщалось, что генеральный директор компании "Крайжилкомресурс" уволен после того, как жители поселка пожаловались на неприятный запах из-за работы полигона твердых коммунальных отходов. В конце 2019 года на территории полигона Роспотребнадзор фиксировал выбросы газа метилмеркаптана и сероводорода, в начале 2020 года нарушения в работе полигона были устранены.

Площадь полигона в Родниковском сельском поселении Белореченского района составляет 20,95 га, он обслуживает Белореченский, Туапсинский, Апшеронский районы, а также Горячий Ключ и Сочи. Здесь было запланировано строительство трех площадок для приема и сортировки отходов, одна из них площадью 6 га была введена в эксплуатацию в 2019 году, в дальнейшем планировалось строительство второй очереди полигона площадью 13 га. Полигон эксплуатируется региональным оператором АО "Крайжилкомресурс.

Теги
РоссияКраснодарский край
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