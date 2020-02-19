В Грозном в 2020 году благоустроят 44 двора и создадут восемь новых парков и скверов

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Благоустройство 44 дворовых территорий, а также создание восьми парков и скверов запланировано в Грозном в 2020 году, сообщил и.о. мэра города Иса Хаджимурадов на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"В текущем году в Грозном планируется благоустройство 44 дворовых территорий общей площадью 69 тыс. кв. м. Параллельно ведется строительство восьми новых парков и скверов. Также перед нами стоит задача обновить теплосети протяженностью около 10 км, водопроводы и канализационные трубы - 50 км. Кроме того, готовятся к сдаче 11 многоквартирных домов", - сказал он, добавив, что также продолжается строительство крупных социальных объектов, среди которых олимпийский центр дзюдо имени Владимира Путина и торгово-развлекательный комплекс "Грозный молл".

Глава Чечни отметил, что реализация этих проектов обеспечит приток туристов и позволит в перспективе сделать Грозный молодежным, культурным и туристическим центром Северного Кавказа. "Также нужно решить вопрос с заброшенными территориями, которые портят общий вид города. Особое внимание стоит уделить частному сектору, оперативно выявлять и устранять имеющиеся нарушения", - добавил Кадыров.

В феврале грозненская гордума приняла отставку мэра Ибрагима Закриева, который стал руководителем администрации главы и правительства Чечни. И.о. мэра до проведения конкурса на пост главы Грозного назначен Хаджимурадов.