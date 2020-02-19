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За 10 лет в России на треть сократилось количество ДТП и погибших в них

Глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что этого результата удалось достичь в условиях интенсивного роста парка транспортных средств

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Число автоаварий в России и погибших в них за 10 лет сократилось на треть. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече в Стокгольме с министром по делам инфраструктуры Швеции Томасом Энерутом.

"За период реализации Десятилетия действий (по обеспечению безопасности дорожного движения с 2010 по 2020 годы - прим. ТАСС) сократились основные показатели аварийности, количество ДТП и погибших в них более чем на одну треть, в том числе пешеходов почти на половину. Такой показатель, как социальный риск, уменьшился на 40%", - сказал он на встрече, трансляция которой велась в эфире телеканала "Россия-24".

Колокольцев отметил, что этого значимого результата удалось достичь в условиях интенсивного роста парка транспортных средств. "РФ готова делиться наработками в вопросах снижения смертности и травматизма в ДТП, укреплять международное сотрудничество на данном направлении", - добавил глава МВД.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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