Главный нейрохирург Минздрава РФ Крылов провел мастер-классы по лечению эпилепсии в КБР

НАЛЬЧИК, 19 февраля. /ТАСС/. Главный нейрохирург Минздрава России, академик РАН, профессор Владимир Крылов провел мастер-класс по лечению эпилепсии в региональном сосудистом центре Республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава КБР.

Кабардино-Балкария стала одним из восьми регионов, где под руководством Крылова реализуется пилотный проект "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в Российской Федерации". Планируется, что на базе РКБ Минздрава КБР будет оказываться хирургическая помощь пациентам из субъектов СКФО, страдающим эпилепсией, не поддающейся лекарственной терапии, когда помочь может только удаление очага заболевания.

"Сегодня в Региональном сосудистом центре РКБ главный нейрохирург Минздрава России, академик РАН, директор Университетской клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова профессор Владимир Крылов провел мастер-класс: первые операции по лечению эпилепсии. Первые пациенты - девушка из Кабардино-Балкарии и молодой человек из Дагестана, девушка страдала от тяжелых приступов на протяжении двадцати лет, приступы повторялись до пяти раз в день", - сказали в ведомстве.

Во время одного из последних приступов пациентка получила тяжелые ожоги и почти месяц пролежала в ожоговом отделении РКБ. Врачи предложили ей принять участие в новом проекте, таким образом, девушка и стала первой пациенткой проекта Владимира Крылова в Кабардино-Балкарии. Врачи дают благоприятный прогноз.

Команда единомышленников

В Минздраве также пояснили, что уже сейчас в регистр больных с эпилепсией вошли больше 300 человек, предстоит начать изучать характер их заболевания, проводить обследования.

"Хотим создать здесь команду единомышленников и систему оказания помощи пациентам, основанную на тесном взаимодействии между неврологами, эпилептологами, нейрохирургами, психологами, специалистами нейровизуализации. Это поможет определить, кому из пациентов поможет именно хирургическое вмешательство. РКБ располагает хорошей базой и высококвалифицированными специалистами, чтобы реализовать поставленные задачи", - цитирует Крылова пресс-служба.

Согласно мировой статистике, ежегодно эпилепсия поражает 10 человек на 100 тыс. населения, но в стране пока нет системы оказания им помощи, хотя передовые методы в области нейрохирургии позволяют излечить большинство таких пациентов. Академик Крылов планирует внедрить этот вид медицинской помощи именно в регионах, поскольку это поможет способствовать большему выявлению таких пациентов и доступности диагностики эпилепсии, отмечают в ведомстве.