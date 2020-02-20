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Распространение коронавируса нового типа
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Власти провинции Хубэй отказались от клинического диагноза в пользу РНК-теста на вирус

Как объяснил представитель властей, из-за принятой ранее системы диагностики на основе клинического диагноза в общую статистику попадало большое количество людей, у которых инфицирование коронавирусом далее не подтверждалось РНК-тестом

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хубэй решили отказаться от принятого ранее метода на основе клинического анализа и вернуться к подтверждению инфицирования на основе теста на выявление РНК возбудителя. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в Ухане заявил заместитель начальника секретариата Госсовета КНР Дин Сянъян, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС по телефону.

"Провинция Хубэй отменила характерную для нее такую систему диагностики, как клинический диагноз, и вернулась к подтвержденному диагнозу и предполагаемым случаям", - указал он, добавив, что это указано в опубликованной накануне шестой редакции руководства по диагностике и лечению заболевания.

Как объяснил представитель властей, из-за принятой ранее системы диагностики на основе клинического диагноза в общую статистику попадало большое количество людей, у которых инфицирование коронавирусом далее не подтверждалось РНК-тестом.

По словам представителя Первой больницы Пекинского университета Ван Гуйцяна, клинический диагноз на основании компьютерной томографии был принят ранее, чтобы обеспечить своевременное лечение ожидающих лабораторного теста пациентов и тем самым снизить уровень смертности. Однако после того, как в провинции появилось достаточное количество оборудования для выполнения тестов, клинический диагноз был заменен РНК-тестом на вирус.

В последней редакции руководства по диагностике сказано, что врачи для постановки диагноза обязаны учитывать результаты анализа нуклеиновой кислоты в крови человека или секвенирования (получения генной информации). Кроме того, при лечении больных с тяжелой формой заболевания рекомендуется дополнительно применять метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов, ранее инфицированных коронавирусом нового типа.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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