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Госдума приняла закон о включении платы за капремонт в компенсации семьям погибших военных

Инициативу подготовили во исполнение решения Конституционного суда, признавшего не соответствующими конституции ряд положений закона "О статусе военнослужащих".

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий единое правило о включении взносов на капитальный ремонт в объем компенсации, получаемой семьями погибших военных.

Инициатива подготовлена во исполнение решения Конституционного суда, признавшего не соответствующими конституции ряд положений закона "О статусе военнослужащих". Сейчас они допускают различный, а потому несправедливый подход к решению вопроса о включении в состав расходов на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных жилых домах, подлежащих компенсации получателям меры социальной поддержки, платы за капремонт.

Законопроектом предлагается установить, что для членов семей погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, федеральных органов налоговой полиции, таможенных органов, лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме будут включены в перечень компенсационных выплат по оплате общей площади занимаемых ими жилых помещений.

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