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Январь 2020 года стал одним из самых пасмурных месяцев за весь период наблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что в январе 2020 года впервые за всю историю метеонаблюдений отмечена положительная средняя месячная температура

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Солнце в Москве в январе светило всего лишь 11 часов, таким образом, прошедший месяц стал одним из самых пасмурных за весь период метеонаблюдений. Кроме того, в январе 2020 года впервые за всю историю метеонаблюдений отмечена положительная средняя месячная температура, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Регулярные метеорологические наблюдения в России ведутся около 140 лет.

"В этом году январь был одним из самых мрачных. Лишь 11 часов светило солнце за весь месяц", - сообщил Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

По его словам, в прошедшем январе также зафиксирована высокая средняя месячная температура. "Впервые за весь период наблюдений средняя месячная температура января была не отрицательной. Это удивительно для января в Москве", - отметил он.

Вильфанд напомнил, что в декабре 2019 года также было мало солнца - всего лишь восемь часов за месяц.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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