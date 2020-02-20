ВЦИОМ выяснил, как россияне понимают патриотизм

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян (85%) уверены, что без любви к Родине человек не может считаться патриотом. Это, как свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на 8 процентных пунктов (п. п.) выше данных 2017 года (77%).

"Патриотизм в первую очередь связывают с любовью к своей стране: абсолютное большинство россиян считают, что человек, не испытывающий любви к Родине, не может быть патриотом (85%, на 8 п. п. больше, чем в 2017 г.). Практически такое же единодушие (80%) россияне испытывают в отношении людей, участвующих в коррупционных схемах, - независимо от того, дают они взятку или берут, они не могут считаться патриотами", - следует из данных ВЦИОМ.

Кроме того, человек, который избегает службы в армии или уклоняется от уплаты налогов не может быть патриотом по мнению 65% и 64% соответственно.

Согласно опросу, на 12 п. п. выросла доля россиян (64% в 2020 году против 52% в 2017 году), уверенных, что человек, стремящийся к переезду в другое государство непатриотичен. Также не могут быть патриотами люди со счетами за рубежом, такого мнения придерживается 57% опрошенных, что на 7 п. п. больше, чем в 2017 году, 50% не считают патриотами людей со вторым гражданством, еще 47% - работающий в организации - "иностранном агенте".

По мнению 59% респондентов отсутствие знания госсимволики можно приравнять к непатриотичному поведению, 46% называют таким поведением отказ от участия в выборах, 23% - публичное высказывание мнения, противоречащего государственному (с 2017 года эта доля снизилась на 13 п. п.).

Абсолютное большинство опрошенных (79%) уверены, что непатриотичных людей нельзя допускать к госслужбе.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 февраля 2020 года серди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.