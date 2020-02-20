20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ выяснил, как россияне понимают патриотизм

По данным опроса, патриотизм в первую очередь связывают с любовью Родине, а те, кто дает или берет взятки, не могут считаться патриотами

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян (85%) уверены, что без любви к Родине человек не может считаться патриотом. Это, как свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на 8 процентных пунктов (п. п.) выше данных 2017 года (77%).

"Патриотизм в первую очередь связывают с любовью к своей стране: абсолютное большинство россиян считают, что человек, не испытывающий любви к Родине, не может быть патриотом (85%, на 8 п. п. больше, чем в 2017 г.). Практически такое же единодушие (80%) россияне испытывают в отношении людей, участвующих в коррупционных схемах, - независимо от того, дают они взятку или берут, они не могут считаться патриотами", - следует из данных ВЦИОМ.

Кроме того, человек, который избегает службы в армии или уклоняется от уплаты налогов не может быть патриотом по мнению 65% и 64% соответственно.

Согласно опросу, на 12 п. п. выросла доля россиян (64% в 2020 году против 52% в 2017 году), уверенных, что человек, стремящийся к переезду в другое государство непатриотичен. Также не могут быть патриотами люди со счетами за рубежом, такого мнения придерживается 57% опрошенных, что на 7 п. п. больше, чем в 2017 году, 50% не считают патриотами людей со вторым гражданством, еще 47% - работающий в организации - "иностранном агенте".

По мнению 59% респондентов отсутствие знания госсимволики можно приравнять к непатриотичному поведению, 46% называют таким поведением отказ от участия в выборах, 23% - публичное высказывание мнения, противоречащего государственному (с 2017 года эта доля снизилась на 13 п. п.).

Абсолютное большинство опрошенных (79%) уверены, что непатриотичных людей нельзя допускать к госслужбе.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 февраля 2020 года серди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
Реклама на ТАСС
Дело Халила Арсланова
Проверки с 2012 года не выявили причастности Арсланова к нарушению госконтрактов
Заместитель главы Генштаба ВС России будет находиться в СИЗО до 7 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС