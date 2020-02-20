Исследование: курение вызывает 15,1% смертей в России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Курение является четвертым наиболее опасным фактором риска для россиян и вызывает 15,1% смертей. Это следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Курение провоцирует 22% всех новых регистрируемых заболеваний у взрослых россиян и 45% онкологических заболеваний", - отметила директор центра Наталья Комарова.

Отмечается, что Россия остается одной из самых курящих стран мира. По данным "Сколково", более 35 млн россиян продолжают курить сигареты. При этом каждый пятый российский курильщик выкуривает больше одной пачки в день.

Эксперты "Сколково" считают, что законодательное приравнивание электронных сигарет к табаку позволит к 2035 году уменьшить уровень курения с 29% до 16%, также доля связанных с курением заболеваний сократится с 22% до 13%.

22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также и на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство.