В Астрахани вручат первую в России премию в поддержку родителей особенных детей

АСТРАХАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Первую в России региональную премию "Особенное счастье" в поддержку родителей детей с инвалидностью вручат в Астраханской области. Об этом сообщила в четверг ТАСС учредитель премии, член Общественной палаты Астрахани Лилия Иванова.

"Подобного проекта в России нет. Первую премию "Особенное счастье" проведем на региональном уровне, но со следующего года планируем сделать этот проект федеральным. Все дети равны, поэтому церемонию награждения приурочили к 1 июня. Тем более, что 1 июня - это не только День защиты детей, это еще и Всемирный день родителей. Хочется в рамках премии уделить внимание именно родителям, поблагодарить их за каждодневный труд и воспитание детей", - сказала Иванова.

По ее словам, сейчас в регионе проживают более 4 тыс. детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Одна из задач премии - объединить семьи с особенными детьми, познакомить их друг с другом, рассказать о существующих благотворительных и общественных организациях, об успешном опыте преодоления психологических и социальных барьеров. Кроме того, на площадке "Особенного счастья" будет представлен успешный опыт социального предпринимательства в сфере помощи людям с инвалидностью, показаны счастливые истории устройства особенных детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.

"Это премия очень нужная и необходимая. Чтобы воспитывать особых детей, нужно быть особыми родителями, потому что это серьезный и кропотливый труд. Инициатива была поддержана губернатором области Игорем Бабушкиным, мы также будем ее всячески поддерживать. Это акция, я думаю, перейдет в традиционную и будет только развиваться", - сказал на открытии премии министр социального развития и труда области Олег Петелин.

Прием заявок от родителей особенных детей продлится до 27 марта. Кроме документов, необходимо предоставить краткую историю семьи - организаторы планируют издать сборник об астраханских семьях с детьми-инвалидами. Большой праздник с вручением наград пройдет 30 мая, в рамках церемонии будут отмечены лучшие родительские практики, показан концерт талантливых особенных детей. Почетными гостями премии станут известная российская музыкальная семья Антон и Виктория Макарские, которые много лет поддерживают благотворительные проекты.