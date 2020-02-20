ВИНДХУК, 20 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала возможность упоминания Бога в Конституции РФ, отметив, что главное, на ее взягляд, чтобы он был в душе каждого человека. Об этом спикер сказала в четверг журналистам во время официального визита в Намибию.

"Что касается Бога, я бы так ответила, что главное, чтобы Бог был с душе каждого человека независимо от его национальности и вероисповедания", - сказала Матвиенко, комментируя возможность упоминания Бога в Конституции.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 1 февраля в своем Telegram-канале сообщил, что патриарх Кирилл во время трапезы после литургии, посвященной 11-летию его интронизации, призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что предложение об упоминании Бога в Основном законе будет обсуждаться рабочей группой, которая и должна в итоге вынести консолидированное мнение.