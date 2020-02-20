В посольстве РФ в Болгарии прошел праздничный прием в преддверии Дня защитника Отечества

СОФИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Прием в преддверии Дня защитника Отечества состоялся в четверг в посольстве РФ в Болгарии. В праздничном мероприятии приняли участие политические лидеры Болгарии, министры правительства страны, деятели культуры и искусства, представители общественных организаций и Болгарской православной церкви, военные атташе и главы дипломатических миссий.

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров, приветствуя гостей, отметил, что праздник имеет большое значение для всех без исключения россиян и является одним из самых любимых праздников. "В нашей стране к российским военнослужащим относятся с глубоким уважением, понимая, что военная служба и защита рубежей нашей Родины - дело серьезное, ответственное, государственное. На протяжении многовековой истории Россия не раз была в смертельной опасности из-за внешней агрессии со стороны сил, хотевших только одного - порабощения нашей страны и прекращения ее государственности. И каждый раз на защиту России вставали русские солдаты, которые не жалея жизни отстаивали честь и независимость нашей Родины в самые тяжелые времена ее многовековой истории", - сказал Макаров.

Дипломат подчеркнул, что мае будет отмечаться 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которая унесла жизни 27 млн соотечественников. "Для каждого из нас сохранение памяти о той войне - это наш священный долг и наша ответственность передать правду о тех страшных событиях будущим поколениям. Мы также всегда будем помнить героическую борьбу болгарских воинов, партизан и антифашистов против нацистских захватчиков", - подчеркнул посол РФ.

Макаров с сожалением отметил, что ряд западных государств "беззастенчиво пытаются переписать историю Второй мировой войны", указав, что Россия будет твердо отстаивать историческую правду, бороться с фальсификацией истории, которая является, в том числе, и результатом русофобской политики отдельных государств.

"Россия не собирается ни с кем воевать. Мы настроены на решение любых вопросов со всеми нашими партнерами путем взаимоуважительного диалога на основе принципов и норм международного права", - заявил полномочный представитель России в Болгарии.

В пятницу сотрудники посольства РФ и представители других российских организации в Болгарии примут участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику Советской армии и могиле советских воинов в Софии.