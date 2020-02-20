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Стрельба в Ханау

Путин выразил Меркель соболезнования в связи с гибелью людей при стрельбе в Ханау

В результате стрельбы погибли девять человек

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил соболезнования в связи с жертвами в результате стрельбы в городе Ханау. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин выразил Ангеле Меркель соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в германском городе Ханау", - говорится в сообщении.

В среду около 22:00 по местному времени (00:00 мск четверга) житель Ханау Тобиас Р. открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, после чего скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В результате стрельбы погибли девять человек. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двух человек - самого стрелка и его матери. По предварительным данным, подозреваемый действовал, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСтрельба в Ханау
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