Суд снял ограничения на работу компаний обвиненного в коррупции экс-мэра Владивостока

"Решение суда первой инстанции, на которое мы подали апелляцию в краевой суд, состояло из двух частей: ареста недвижимости предприятий и общекорпоративных ограничений. Вчера суд отменил как раз вторую часть, которая для нас была наиболее важна. Теперь предприятия могут спокойно продолжать проводить сделки, платить зарплату и иным образом распоряжаться недвижимым имуществом без опаски, что за это они будут привлечены к ответственности", - сказала Строганова.

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Приморский краевой суд частично удовлетворил апелляционную жалобу на решение первой инстанции об аресте имущества и ведении корпоративных ограничений в отношении группы компаний "Востокцемент", принадлежащей осужденному за коррупционные преступления экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёву. Об этом сообщила ТАСС адвокат Татьяна Строганова.

Она добавила, что защита считает и арест недвижимости предприятия несоразмерным иску, так как стоимость арестованного имущества гораздо больше исковых требований. Решение о том, будут ли адвокаты ходатайствовать об уменьшении количества арестованной недвижимости, пока не принято.

Дело Пушкарева

Тверской суд Москвы 9 апреля признал Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Кроме того, Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с Пушкарева и его компаний в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях. Суд в начале декабря 2019 года наложил арест на недвижимость трех предприятий группы в качестве обеспечительных мер по иску.

Судом установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.