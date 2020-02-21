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СМИ: обстановка в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных из Китая, спокойная

Территорию объекта охраняют 300 сотрудников Нацгвардии, еще 100 сотрудников правоохранительных органов находятся в резерве

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг санатория Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области, где в четверг разместили 73 эвакуированных из китайского города Ухань, в пятницу утром спокойная.

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"Сейчас здесь все спокойно", - передает с места корреспондент телеканала NewsOne.

О прошедших в четверг протестах местных жителей, которые препятствовали проезду автобусов с эвакуированными, сегодня напоминают только кучи мусора, кирпичей и остатки дров. После вчерашних стычек с полицией возле санатория жители восстанавливают заборы своих подворий. Сам санаторий в центре поселка находится в 30 м от жилых домов. Территорию объекта, по информации МВД, охраняют 300 сотрудников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев - в резерве. Кроме того, Нацполиция усилила патрулирование в регионе.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, ситуация в Новых Санжарах находится под полным контролем правительства. В санатории вместе с эвакуированными находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая заявила, что проведет там две недели, надеясь таким образом успокоить население поселка.

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах могут быть причастны политические и деловые круги. На вопрос телеканала "1+1", не "торчат ли уши политиков в протестах" против размещения эвакуированных, министр ответил: "Кое-какие уши мы тоже увидели. И я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти уши и политического, и бизнесового свойства". По словам Авакова, утром участники протестов, "простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны".

В четверг протестующие жгли автомобильные покрышки, перегораживали въезд в поселок, вступали в столкновения с полицейскими, бросали камни в автобусы с эвакуированными, пытаясь не пропустить их на территорию санатория. По данным полиции, в результате беспорядков девять сотрудников правоохранительных органов пострадали. 24 протестующих задержаны, им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Теги
УкраинаКитайАваков, Арсен БорисовичГончарук, Алексей ВалерьевичРаспространение коронавируса нового типа
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