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В школах Якутска отменили карантин по гриппу и ОРВИ, введенный две недели назад

Эпидемиологическую ситуацию в городе оценили как напряженную

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Карантин по гриппу и ОРВИ, который ввели две недели назад во всех школах Якутска, отменен решением санитарно-противоэпидемической комиссии города, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе мэрии.

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Карантин во всех школах столицы республики был сначала объявлен с 6 по 16 февраля, затем продлен с 17 по 23 февраля включительно. В Якутске работает 51 школа, в которой учатся 47 тыс. человек.

"С 24 февраля отменяются ограничительные мероприятия, и 25 февраля возобновляется учебный процесс в 1-11 (12) классах средних общеобразовательных учреждений и в организациях дополнительного образования детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости продолжится ежедневный мониторинг посещаемости, вводится так называемый ограничительный утренний фильтр: дети и сотрудники с признаками ОРВИ к учебе и работе допускаться не будут.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Якутске оценивается как напряженная. При этом в пресс-службе мэрии отметили, что введение карантина дало положительный эффект. Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 105, что на 22,5% ниже недельного эпидемического порога.

С понедельника по четверг (с 17 по 20 февраля) в Якутске зарегистрирован 2391 случай ОРВИ, показатель заболеваемости составил 69,2 на 10 тыс. населения, что ниже показателя аналогичного периода на прошлой неделе (с 10 по 13 февраля) на 25,5%. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели отмечается снижение интенсивности заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе и среди взрослого населения.

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