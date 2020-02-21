Посольство РФ подтвердило российское гражданство подозреваемой в похищении ребенка женщины

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Задержанная в Италии по подозрению в похищении собственного ребенка женщина и ее сообщник являются гражданами России. Такую информацию подтвердили в пятницу российским журналистам в дипломатическом представительстве.

"21 февраля в СМИ Италии появилась информация о задержании под Флоренцией двух граждан России (мужчина и женщина) по подозрению в похищении несовершеннолетнего. По некоторым данным, женщине инкриминируется попытка похищения собственного сына, проживающего в Италии со своим отцом, гражданином этой страны. Задержанный мужчина - предположительно, брат подозреваемой. Посольство незамедлительно связалось с местными властями. По официальной информации, полученной от Управления внутренних дел по городу Флоренция, задержание произошло 19 февраля. Указанные граждане находятся под стражей во Флоренции. Арестованным был предоставлен государственный адвокат", - говорится в заявлении посольства для прессы.

В нем также указывается, что дипломаты находятся в контакте с полицейскими властями. "Продолжаем разбираться в ситуации для оказания российским гражданам всей необходимой консульской помощи", - говорится в заявлении.

Ранее ряд итальянских СМИ сообщил о задержании под Флоренцией предположительно брата и сестры, которые пытались похитрить восьмилетнего сына женщины, живущего с итальянским отцом. Опека над мальчиком была передана ему судебными властями Италии. Он позвонил в полицию в четверг вечером, когда заметил свою бывшую спутницу в кустах у дома, пишет Corriere Fiorentino. Женщина и ее брат были вооружены перцовым баллончиком и сигнальным пистолетом. По данным газеты, женщина уже ранее предпринимала попытку похищения. Как указывает издание, ранее россиянка несанкционированно вывозила сына в Монако, за что задерживалась властями княжества.

По предварительным данным, у мальчика может также быть российское гражданство.