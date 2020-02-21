Французская полиция задержала ворвавшихся на АЭС "Трикастен" активистов Greenpeace

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Французская полиция задержала 26 активистов международной экологической организации Greenpeace, устроивших акцию протеста на территории атомной электростанции (АЭС) "Трикастен" на юго-востоке страны. Об этом в пятницу сообщает префектура департамента Дром (Франция).

По информации властей, утром около 50 представителей Greenpeace ворвались на территорию АЭС, требуя ее закрытия из-за истечения срока эксплуатации. "Мы хотим обратить внимание на сроки работы станции и требуем, чтобы она была закрыта как можно скорее", - говорится в сообщении французского подразделения Greenpeace в Twitter.

Одетые в строительную униформу активисты с бутафорскими молотками устроили митинги в нескольких точках на территории АЭС, призывая власти Франции остановить ее работу. С собой у них были транспаранты с надписями: "В процессе демонтажа", "Самое уязвимое место", "Сломана, устарела, подлежит демонтажу".

"40 лет - это максимальная продолжительность эксплуатации, на которую рассчитывали проектировщики, - сказала представитель Greenpeace Сесиль Жено. - Сегодня "Трикастен" вступает в фазу старения, инженеры не знают, сможет ли АЭС безопасно работать, а это означает, что у нас возникает все больше рисков".

Руководство АЭС осудило действия активистов. "Безопасность объекта гарантирована. Вторжения на территорию, где установлены атомные реакторы, не было", - говорится в распространенном им заявлении.

Состоящая из четырех энергоблоков АЭС "Трикастен" была введена в эксплуатацию в 1980 году. Электростанция неоднократно становилась объектом критики со стороны экологов, считающих, что ее работа небезопасна для жителей региона.

Акция Greenpeace была организована в день, когда один из реакторов старейшей во Франции АЭС "Фессенхайм" должен быть выведен из строя по распоряжению французского правительства. Закрытие "Фессенхайм" было одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда, однако эти сроки неоднократно переносились.