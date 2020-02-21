УПЦ поддержала инициативу патриарха Кирилла созвать Всеправославное совещание

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украинская православная церковь (УПЦ) поддержала созыв Всеправославного совещания, которое состоится 29 февраля в Аммане (Иордания). Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

"Основной вопрос собрания - сохранение единства всех православных церквей, поскольку последние действия Константинопольской церкви углубляют разногласия", - сказал митрополит. По его словам, инициировал проведение архиерейского собора патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а патриарх Иерусалимский Феофил III предложил предстоятелям православных церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства. По данным митрополита, согласие принять участие в работе собрания подтвердили также православная церковь Чешских земель и Словакии, Румынская православная церковь, Сербская православная церковь, Польская православная церковь, Иерусалимская православная церковь.

В свою очередь священный Синод Украинской православной церкви, как сообщает Центр информации УПЦ, принял заявление, в котором говорится, что "единственным способом выхода из кризиса является Всеправославное соборное обсуждение и решение всего комплекса проблемных вопросов". "Осознавая все сложности, связанные с созывом такого Всеправославного совещания, другого выхода из кризисной ситуации мы пока не видим", - отмечается в заявлении.

В УПЦ напомнили, что "в тяжелые времена истории нашей церкви уже был случай помощи Иерусалимского Патриархата, когда в 1620 году патриарх Иерусалимский Феофан в Киеве возобновил православную иерархию на замену ушедшим в унию под давлением тогдашней польско-литовской власти". "Одобряем, благодарим и с надеждой смотрим на подобные призывы к Всеправославному совещанию от предстоятелей и иерархов других поместных православных церквей, которые начали все чаще и сильнее звучать в последнее время", - отметил Синод УПЦ в документе.

При этом участники Синода отметили, что "отдельные поместные церкви начали принимать свои церковные решения... вопреки церковным канонам и многовековой традиции церкви". Синод УПЦ также подчеркнул, что "церковь должна сохранять единство и примирять людей, а не становиться стороной или средством противостояния".

На священном Синоде УПЦ, который состоялся в Киево-Печерской лавре, архиереи констатировали углубление разделения в православии, указав на то, что это связано с претензиями Константинопольской церкви на первенство власти в православном мире и нарушением принципа соборности. Они объяснили, что разрыв евхаристического общения с церквами, признавшими новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ), является оправданной мерой и призвали к сохранению канонического порядка в церкви.