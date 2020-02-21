20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

НКО по итогам первого конкурса президентских грантов получат более 4 млрд рублей

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что победители смогут получить деньги "в ближайшие дни"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) получат более 4 млрд рублей по итогам первого конкурса 2020 года, который провел Фонд президентских грантов. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Мы утвердили тот состав победителей, который был рекомендован экспертами. У нас более 2 тыс. проектов НКО признаны победителями, им выделено более 4 млрд рублей", - сказал Кириенко. Он добавил, что победители смогут получить деньги "в ближайшие дни".

Кириенко подчеркнул, что НКО-победители намерены привлечь в общей сложности около 3,7 млрд рублей для софинансирования своих проектов.

В пресс-службе фонда отметили, что по количеству проектов-победителей и сумме грантов первое место получило направление "Сохранение исторической памяти".

"В первую очередь, это связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса поддержано 314 проектов, приуроченных к этой памятной дате, на общую сумму 763 млн рублей. С учетом проектов, поддержанных в прошлом году, будет реализовано 469 проектов, посвященных Победе, а общая сумма поддержки составляет более 1 млрд рублей", - уточнил Кириенко.

Он добавил, что среди победителей только 3% московских НКО. "Еще 8% НКО зарегистрированы в Москве, но это общероссийские организации, то есть полученные деньги будут использованы для всей территории нашей страны, а 89% - это региональные НКО, среди них значимая доля представила проекты в малых городах и сельских территориях", - пояснил Кириенко.

Теги
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
Реклама на ТАСС
Экологические активисты пытаются помешать строительству завода Tesla под Берлином
Компания Илона Маска намерена уничтожить на начальной стадии около 90 га леса возле местечка Грюнхайде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС