НКО по итогам первого конкурса президентских грантов получат более 4 млрд рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) получат более 4 млрд рублей по итогам первого конкурса 2020 года, который провел Фонд президентских грантов. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Мы утвердили тот состав победителей, который был рекомендован экспертами. У нас более 2 тыс. проектов НКО признаны победителями, им выделено более 4 млрд рублей", - сказал Кириенко. Он добавил, что победители смогут получить деньги "в ближайшие дни".

Кириенко подчеркнул, что НКО-победители намерены привлечь в общей сложности около 3,7 млрд рублей для софинансирования своих проектов.

В пресс-службе фонда отметили, что по количеству проектов-победителей и сумме грантов первое место получило направление "Сохранение исторической памяти".

"В первую очередь, это связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса поддержано 314 проектов, приуроченных к этой памятной дате, на общую сумму 763 млн рублей. С учетом проектов, поддержанных в прошлом году, будет реализовано 469 проектов, посвященных Победе, а общая сумма поддержки составляет более 1 млрд рублей", - уточнил Кириенко.

Он добавил, что среди победителей только 3% московских НКО. "Еще 8% НКО зарегистрированы в Москве, но это общероссийские организации, то есть полученные деньги будут использованы для всей территории нашей страны, а 89% - это региональные НКО, среди них значимая доля представила проекты в малых городах и сельских территориях", - пояснил Кириенко.