В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе комздрава.

21 февраля интернет-издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором запечатлен корпоратив сотрудников с участием стриптизерши. Предположительно, вечеринка проходила в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Комитет выяснит все обстоятельства дела. Руководитель бюро Игорь Лобан находится в командировке и возвращается из нее для того, чтобы провести разбирательство по этому факту", - сказала собеседница агентства.