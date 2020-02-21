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В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом

В местном СМИ 21 февраля опубликовали видео, предположительно, с корпоратива сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы. Комитет по здравоохранению города проведет проверку в связи с инцидентом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе комздрава.

21 февраля интернет-издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором запечатлен корпоратив сотрудников с участием стриптизерши. Предположительно, вечеринка проходила в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Комитет выяснит все обстоятельства дела. Руководитель бюро Игорь Лобан находится в командировке и возвращается из нее для того, чтобы провести разбирательство по этому факту", - сказала собеседница агентства.

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