20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Космонавт Скрипочка с орбиты поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

По его словам, этот "праздник с годами приобрел особый смысл, став символом мужества, силы и патриотизма"
'Роскосмос ТВ/YouTube'

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Космонавт Олег Скрипочка, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), поздравил российских мужчин с Днем защитника Отечества, который традиционно отмечается в РФ 23 февраля. Видео опубликовано на сайте Роскосмоса в пятницу.

"Поздравляю всех мужчин России с Днем защитника Отечества. Этот праздник с годами приобрел для всех нас особый смысл, став символом мужества, силы и патриотизма", - сказал Скрипочка.

Космонавт пожелал, чтобы в этот день рядом были те, кто действительно дорог. "Каждый, кто знаком с нашей культурой, знает, как много для нас значит ощущать себя защитником своего Отечества, своей семьи, своих близких", - подчеркнул Скрипочка.

Сейчас на борту МКС находятся трое членов экипажа - российский космонавт Олег Скрипочка, американские астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ульяновские власти приняли закон о возможности дистанционной работы для чиновников
Речь идет прежде всего о представителях аппаратов губернатора и правительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС