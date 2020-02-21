Космонавт Скрипочка с орбиты поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Космонавт Олег Скрипочка, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), поздравил российских мужчин с Днем защитника Отечества, который традиционно отмечается в РФ 23 февраля. Видео опубликовано на сайте Роскосмоса в пятницу.

"Поздравляю всех мужчин России с Днем защитника Отечества. Этот праздник с годами приобрел для всех нас особый смысл, став символом мужества, силы и патриотизма", - сказал Скрипочка.

Космонавт пожелал, чтобы в этот день рядом были те, кто действительно дорог. "Каждый, кто знаком с нашей культурой, знает, как много для нас значит ощущать себя защитником своего Отечества, своей семьи, своих близких", - подчеркнул Скрипочка.

Сейчас на борту МКС находятся трое членов экипажа - российский космонавт Олег Скрипочка, американские астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.