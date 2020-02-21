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75-летие Победы

Ветерану в США вручили медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Григорий Фаин служил стрелком на борту бомбардировщика АНТ-40

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." вручена ветерану советских ВВС Григорию Тимофеевичу Фаину, проживающему в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило в пятницу в Facebook посольство РФ в США.

Григорий Фаин с 1939 года служил стрелком на борту бомбардировщика АНТ-40 (СБ-2). Войну он встретил 22 июня 1941 года в 20-й смешанной авиадивизии, служил в одном полку со ставшим позднее легендарным асом Александром Покрышкиным. Он воевал на 2-м Украинском фронте и в общей сложности прослужил в советских ВВС 20 лет, уйдя в отставку в звании майора. Ныне он имеет докторскую степень по философии, является членом американской Академии науки, образования и искусств, участвует в общественной жизни и активно помогает сохранять правду о Великой Отечественной войне.

"В этом году мы отмечаем 75 лет окончания самой страшной и кровопролитной войны в истории, - отметил на состоявшейся в четверг торжественной церемонии советник-посланник Посольства РФ в США Сергей Трепелков. - Тяжелое бремя борьбы с нацисткой чумой разделили между собой союзники по антигитлеровской коалиции. Народы Советского Союза потеряли в той войне 27 миллионов граждан. В России всегда будут помнить тех, чья помощь сократила наши потери, с кем мы вместе одержали эту Великую Победу".

Он подчеркнул, что в годы войны советские летчики "плечом к плечу, или, правильнее сказать, крылом к крылу" вместе с союзниками сражались против фашизма. "Первыми на помощь нашим войскам пришли британские королевские ВВС, которые осенью 1941 года в рамках операции "Форс Бенедикт" воевали на русском Севере, прикрывая конвои с техникой и боеприпасами, следовавшие в порт Мурманск из Великобритании, - отметил он. - С 1943 года на фронте успешно воевал совместный советско-французский авиаполк, получивший название "Нормандия - Неман". Он принимал участие в Курской битве, операциях по освобождению Восточной Европы".

"Невозможно переоценить важность поставок авиационной техники из США в рамках программы ленд-лиза,- добавил он. - Одним из наиболее сложных ее маршрутов являлась авиатрасса Алсиб, по которой советские и американские военные в сложнейших погодных условиях по воздуху перегоняли самолеты от города Фэрбанкс на Аляске до Красноярска в Сибири. В 1944 году в рамках операции "Фрэнтик" ВВС США успешно выполняли челночные боевые вылеты бомбардировочной авиации, действуя с аэродромов в СССР (г. Полтава)".

Нынешний год в России объявлен Годом памяти и славы, отметил в заключение российский дипломат. Для всех советских ветеранов выпущены юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и всем соотечественникам, воевавшим на фронтах Второй мировой войны, эти награды будут вручены.

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
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