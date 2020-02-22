В честь Дня защитника Отечества в Оттаве поздравили ветеранов и вспомнили новых героев

ОТТАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и так называемые дети войны стали в пятницу почетными гостями торжественного приема в посольстве России в Оттаве, который был приурочен ко Дню защитника Отечества. Праздник также посетили представители дипломатического корпуса канадской столицы и представители военных атташе.

"Дорогие ветераны, от всей души сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот знаменательный праздник, отмечаемый как день памяти героической и легендарной Красной армии, советского воина-освободителя, как выражение восхищения и признательности могучей Советской армии, продолжает славные традиции почитания тех, кто выбрал нелегкую профессию - Родину защищать", - сказал посол РФ в Канаде Александр Дарчиев.

По словам посла, современные российские вооруженные силы продолжают славные традиции Красной и Советской армий и стоят не только на защите родных рубежей, но ведут борьбу с терроризмом за пределами России, уничтожая террористов в Сирии. "Важно отметить, что много молодых людей в России, вдохновленных доблестью героев прошлого и настоящего, мечтают о службе в Вооруженных силах РФ", - подчеркнул Дарчиев.

"Для современного и будущего поколений российской молодежи героизм советских солдат, боровшихся с нацистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, всегда будет примером самоотверженного служения Отечеству", - отметил военный атташе РФ в Канаде полковник Андрей Сбоев. Он добавил, что в настоящее время российские военные ведут борьбу с террористическими группировками в Сирии, обеспечивая безопасность рубежей нашей Родины.

На приеме гостей угощали традиционными блюдами русской кухни, а на установленных в зале приемов телеэкранах демонстрировались кадры исторической военной хроники и современного вооружения ВС России.