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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Японии из-за коронавируса отменены более 200 заходов круизных лайнеров в порты

В финансовом отношении каждая отмена означает потерю суммы от $270 до 360 тыс.

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Вспышка коронавируса стала причиной отмены более 200 заходов в порты Японии иностранных круизных лайнеров. Соответствующее исследование опубликовало в субботу агентство Кyodo.

Это соответствует примерно 16% от общего числа круизных лайнеров, которые ежегодно проходят через Японию. В феврале число отмененных заходов достигло 121. Также компании - операторы пассажирских судов уведомили японскую сторону о 53 случаях изменения в расписании в марте, 23 - в апреле и еще 9 в период с мая по декабрь.

В финансовом отношении каждая отмена означает потерю суммы от $270 до 360 тыс. Именно столько туристы с круизных судов тратят в Японии во время остановки в том или ином городе. Специалисты туристической отрасли отмечают, что положение дел может усугубиться, если распространение коронавируса не удастся стабилизировать к лету.

Причиной беспокойства туристов и операторов стала ситуация на борту судна Diamond Princess, которое более двух недель стоит в порту города Иокогама. Лайнер стал вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Всего на судне заразились 634 человека, двое из них - пожилые японцы - умерли в больнице.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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