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СК закрыл дело после аварии БТР в Абхазии, в которой погибли трое российских военных

Как сообщили в ведомстве, такое решение принято в связи со смертью подозреваемого

СУХУМ, 22 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное после гибели троих российских военнослужащих в результате падения в обрыв военного бронетранспортера в Абхазии в январе прошлого года, прекращено. Об этом ТАСС сообщили в Военном следственном управлении по Южному военному округу.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 января 2019 года, 105-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Установлено, что военнослужащий по призыву управлял технически исправным бронетранспортером. При совершении поворота он не справился с управлением боевой машины, в результате чего допустил ее опрокидывание в обрыв. Уголовное дело прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ("В связи со смертью подозреваемого")", - сообщили в управлении.

18 января 2019 года БТР-80, в котором находились пять российских военнослужащих, следовал в колонне на горный полигон в Абхазии. Боевая машина сорвалась вниз с 40-метровой высоты - трое солдат, в том числе водитель, погибли на месте, двое были госпитализированы.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 350 УК РФ ("Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), предусматривающее наказание до семи лет лишения свободы.

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