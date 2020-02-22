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Участники штурма Вены из России и Киргизии смогли пообщаться через телемост "Победы"

Телемост был организован управлением связи Центрального военного округа в преддверии Дня защитника Отечества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, участники штурма Вены и освобождения Чехословакии из России и Киргизии получили возможность в преддверии празднования Дня защитника Отечества пообщаться через телемост "Победы", организованный в Екатеринбурге управлением связи Центрального военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе военного округа.

"Состоялся телемост "Победы" в формате видеоконференции, организованный для ветеранов Великой Отечественной войны из Екатеринбурга и города Кант Киргизской Республики. На видеомост были приглашены ветераны, воевавшие в составе воздушно-десантных дивизий, штурмовавших Вену: Василий Щебеленков (Екатеринбург) и Павел Петрович Нестеров (Кант). <...> Видеомост был организован специалистами управления связи ЦВО при помощи аппаратуры военной видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении.

В ходе беседы ветераны выяснили, что они закончили войну в Чехословакии, фактически находясь на разных окраинах Праги. Фронтовики поздравили другу друга и участников мероприятия с наступающими праздниками: Днем защитника Отечества и 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Нестеров встретил войну в 1942 году в составе 98-й воздушно-десантной дивизии, в свой первый бой командир разведывательного отделения старший сержант Нестеров встретился с немецко-фашистскими захватчиками при форсировании реки Свирь на Карельском фронте. Он был награжден медалью "За отвагу", орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды, медалями "За отвагу", "За взятие Вены", "За победу над Германией".

Щебеленков принимал участие в Ясско-Кишиневской боевой операции 1944 года в составе 100-й воздушно-десантной дивизии. Освобождал Венгрию, Румынию, Австрию, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Вены", "За отвагу", "За боевые заслуги", "За Победу над Германией" и другими.

Операция "Штурм Вены" продолжалась с 5 по 13 апреля 1945 года. Это одна из наступательных операций, завершающих Великую Отечественную войну, она была частью Венской наступательной операции 1945 года, в ходе которой советские войска овладели столицей Австрии, очистив ее от гитлеровских войск.

Теги
КиргизияРоссияСвердловская область
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