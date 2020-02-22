Папа Римский и президент Азербайджана обсудили культурное сотрудничество

ВАТИКАН, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск принял в библиотеке Апостольского дворца президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как стало известно в субботу ТАСС, беседа продлилась около 25 минут.

"В ходе переговоров, прошедших в дружественной обстановке в Госсекретариате Ватикана, в которых приняли участие государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и секретарь по отношениям с государствами монсеньор Ричард Галлахер, стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, отметив сотрудничество в области культуры, а также деятельность католической церкви в Азербайджане", - говорится в официальном коммюнике Ватикана, распространенном службой печати Святого престола по итогам прошедших встреч.

Сотрудничество и диалог

Кроме того, в ходе переговоров затрагивались вопросы международного сотрудничества и межрелигиозного диалога, а также мирного сосуществования различных религиозных и этнических групп.

Азербайджанский лидер преподнес понтифику сделанный вручную традиционный ковер, а также книгу, посвященную промыслу изготовления ковров, коллекционное издание о местах и объектах религиозного поклонения в Азербайджане, азербайджанское вино и каспийскую икру. Алиев получил из рук Папы Декларацию о братстве, подписанную им с представителями исламского мира в Абу-Даби в марте прошлого года.

Женская дипломатия Азербайджана

Женщины семьи президента Азербайджана играют важную роль во внешней политике страны и гуманитарной деятельности. Так, супруга Алиева Мехрибан на протяжении нескольких лет в качестве президента Фонда Гейдара Алиева поддерживала проекты реставрации древних римских катакомб, где хоронили первых христиан еще во времена преследований в Древнем Риме. Эта работа была высоко оценена в Ватикане.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, старшая дочь Алиева вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла накануне встречалась с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), почетным послом которой она является.

Азербайджан в последнее десятилетие значительно расширил свои инициативы по международному сотрудничеству в целях обеспечения вклада в устойчивое развитие, отмечают в дипломатических кругах.

Первый торговый партнер

Алиев в минувшую среду прибыл в Италию с государственным визитом, в рамках которого провел ряд встреч с руководством этой страны, в том числе с президентом Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте, а также главой МИД Луиджи Ди Майо. В МИД прошел бизнес-форум с участием представителей двух стран. На межправительственном уровне были подписаны более 20 двусторонних документов, касающихся сотрудничества в различных сферах.

"Италия на протяжении последних лет является первым торговым партнером Азербайджана. Более 100 итальянских компаний работают в этой стране в таких секторах, как дизайн, туризм, сельское хозяйство, экологически чистые технологии, коммуникации", - написал в своем Twitter Ди Майо. Торговый оборот стран достигает €6 млрд.

Особое место в двусторонним сотрудничестве занимает энергетика. В этом году ожидается начало поставок азербайджанского газа по "Южному газовому коридору" (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Он представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд куб. м газа, из которых 6 млрд куб. м останутся в Турции, а 10 млрд куб. м будут транспортироваться на юг Европы.