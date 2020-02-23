Болгарская полиция не позволила неонацистам провести в Софии факельное шествие

СОФИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Полиция не позволила неонацистам провести в субботу в столице Болгарии традиционное факельное шествие, так называемый Луков марш, названный в честь крайне правого националиста 30-40-х годов прошлого столетия, сторонника альянса Болгарии с Третьим рейхом генерала Христо Лукова (1887-1943 годы).

Как сообщает корреспондент ТАСС, усиленные наряды полиции практически полностью перекрыли в субботу центральную часть Софии и другие места сбора участников марша, не допустив проведения акции. Неонацистам позволили лишь возложить цветы к памятной доске на доме, где жил генерал, однако это акция не была многочисленной.

"В первый раз за 17 лет благодаря усилиям болгарских властей в борьбе с антисемитизмом было предотвращено проведение факельного шествия ультранационалистов и неонацистов, известного как "Луков марш", - говорится в официальном заявлении МИД Болгарии.

В заявлении приветствуются позиция Верховного административного суда, который подтвердил решение мэра Софии Йорданки Фандыковой запретить шествие, и действия прокуратуры, поставившей вопрос о запрете Болгарского национального союза "Эдельвейс", организатора марша.

Свою поддержку действиям правоохранительных органов выразили множество политиков и общественных деятелей.

Днем в Софии прошло протестное шествие под лозунгом "Без нацистов на улицах".