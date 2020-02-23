{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Болгарская полиция не позволила неонацистам провести в Софии факельное шествие

Такую акцию не разрешили провести в стране впервые за 17 лет

СОФИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Полиция не позволила неонацистам провести в субботу в столице Болгарии традиционное факельное шествие, так называемый Луков марш, названный в честь крайне правого националиста 30-40-х годов прошлого столетия, сторонника альянса Болгарии с Третьим рейхом генерала Христо Лукова (1887-1943 годы).

Как сообщает корреспондент ТАСС, усиленные наряды полиции практически полностью перекрыли в субботу центральную часть Софии и другие места сбора участников марша, не допустив проведения акции. Неонацистам позволили лишь возложить цветы к памятной доске на доме, где жил генерал, однако это акция не была многочисленной.

"В первый раз за 17 лет благодаря усилиям болгарских властей в борьбе с антисемитизмом было предотвращено проведение факельного шествия ультранационалистов и неонацистов, известного как "Луков марш", - говорится в официальном заявлении МИД Болгарии.

В заявлении приветствуются позиция Верховного административного суда, который подтвердил решение мэра Софии Йорданки Фандыковой запретить шествие, и действия прокуратуры, поставившей вопрос о запрете Болгарского национального союза "Эдельвейс", организатора марша.

Свою поддержку действиям правоохранительных органов выразили множество политиков и общественных деятелей.

Днем в Софии прошло протестное шествие под лозунгом "Без нацистов на улицах".

Теги
Болгария
Реклама на ТАСС
СК проверит действия следователей Мордовии по делу семьи, не получившей жилищную субсидию
Как утверждают супруги Гладышевы, в первой сотне претендентов на бюджетную субсидию появлялись новые фамилии, а их семья оставалась в конце очереди. В результате, когда Гладышеву исполнилось 36 лет, семью из очереди убрали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС