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Распространение коронавируса нового типа

Власти Италии готовят ряд специальных мер по борьбе с распространением коронавируса

Среди них - запрещение проведения любых массовых мероприятий, временное прекращение учебной и трудовой деятельности, а также возможность привлечения военных для соблюдения карантина

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Италии готовит специальный декрет об организации мер по предотвращению распространения заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье агентство ANSA со ссылкой на источники в кабмине.

Среди предлагаемых мер - запрещение проведения любых массовых мероприятий, временное прекращение учебной и трудовой деятельности, а также возможность привлечения военных для соблюдения карантина. Как стало известно агентству, представители правительства советовались с членами оппозиции по поводу данного документа.

Число зараженных коронавирусом растет в Италии на протяжении последних двух дней ежечасно, и сейчас оно достигло 59 человек. Инфицированные выявлены в северных областях Ломбардия, Венето и Пьемонт. Два человека умерли от коронавируса. Один из них - 78-летний житель небольшого города Во Эуганео с населением 3,5 тыс. человек, где зафиксировано 10 случаев заражения. Есть предположение, что источником заражения могли стать восемь работающих там китайцев.

Наибольшее число заболевших в северной области Ломбардия, где 10 городов с 50 тыс. жителей полностью изолированы.

В Италии уже было ранее объявлено чрезвычайное положение в связи распространением вируса и перекрыто авиасообщение с Китаем. Премьер-министр Джузеппе Конте не исключил, что Италия может приостановить действие Шенгена.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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