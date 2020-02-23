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В Крыму прошел торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества

Мероприятие прошло у здания Госсовета Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества состоялся у здания Госсовета Крыма, на площади собрались около 300 человек, в число которых вошли представители народного ополчения, казачества, общественности, ветеранских организаций, передает корреспондент ТАСС.

День защитника Отечества сплотил жителей Крыма в дни Крымской весны, когда 23 февраля 2014 года начались формироваться добровольные роты народного ополчения, и стал переломным в республике, заявил в выступлении глава Республики Крым Сергей Аксенов. "Сегодня - прекрасный день. Все мы помним события шестилетней давности, когда здесь 23 февраля 2014 года формировались первые роты народного ополчения Крыма. Мы все с вами видели этот подъем и верили, что Крым выстоит. События 23 февраля были переломными [в Крымской весне]. Всех с праздником!", - сказал Аксенов.

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс отметил, что именно День защитника Отечества шесть лет назад стал прологом возвращения республики в состав России. "Крымчане никогда не забудут подвиг ополченцев и никогда не забудут 23 февраля 2014 года. Спасибо вам за ваш подвиг и низкий поклон! ", - подчеркнул он.

Перед зданием республиканского парламента был дан концерт, в котором приняли участие творческие коллективы региона, организованы соревнования по сборке-разборке автомата Калашникова. "Народное ополчение внесло огромную лепту в возвращение полуострова домой, в Россию, во время Крымской весны мы доказали, что защита Родины - это дело каждого", - заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, который в феврале 2014 года был командиром полка народного ополчения.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Как заявила год назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю пятой годовщины воссоединения, "Крым в составе России - это навсегда".

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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