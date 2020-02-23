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Жителям Вирджинии впервые с 1792 года разрешат сквернословить в общественных местах

Ранее за это правонарушение могли назначить штраф в размере $250

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Законодатели американского штата Вирджиния проголосовали за прекращение действия введенного еще в XVIII веке закона, запрещавшего сквернословить в общественных местах. До недавнего времени это считалось правонарушением и наказывалось штрафом в размере $250.

Закон при этом не уточнял, что именно нельзя говорить. Он был введет в действие в 1792 году, и в те времена штраф составлял 83 цента.

Теперь, начиная с 1 июля 2020 года, жители штата смогут ругаться в общественных местах, не опасаясь последствий. Законопроект осталось лишь подписать губернатору Ральфу  Нортхэму, который уже дал понять, что поддержит его. "Давно настало время избавиться от архаичных законов былых времен", - заявила его пресс-секретарь Алена Ярмоски.

Вместе с тем запрет и так применялся не слишком активно. По данным газеты The Washington Post, за последние два года наказаны по этой статье были лишь три человека. В то же время в некоторых районах штата к нему подходили серьезно. Так, в прибрежных кварталах Вирджиния-Бич на тротуарах установлены специальный знаки, напоминающие о том, что ругаться здесь запрещено.

Попытки отменить давний закон предпринимались в Вирджинии с 2016 года, но каждый раз терпели неудачу из-за сопротивления республиканцев. Только в этом году ситуацию удалось переломить после того, как контроль над обеими палатами легислатуры получили демократы. По их мнению, закон противоречил конституции и праву на свободу слова.

Помимо демократов, в частности, республиканец и фермер Майкл Веберт, каждый год выступал соавтором законопроекта об отмене правила. У него на это были свои причины, не имеющие отношения к правам человека. "Когда работаешь с коровами и 600-килограммовое животное не слушается или наступает тебе на ногу, иногда с языка срываются крепкие словечки", - пояснил он свою позицию.

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