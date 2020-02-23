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В акции ОНФ "В армию на денек" впервые принимают участие девушки

Площадкой для акции "В армию на денек" в Свердловской области, которую "Молодежка ОНФ" в регионе проводит уже третий раз, стал 32-й военный городок Екатеринбурга
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Описание
© Региональное отделение "Молодежки ОНФ" в Свердловской области
© Региональное отделение "Молодежки ОНФ" в Свердловской области
© Региональное отделение "Молодежки ОНФ" в Свердловской области

ТАСС, 23 февраля. "Молодежка ОНФ" и другие общественные организации в День защитника Отечества проводят акцию "В армию на денек", во время которой воинские части посещают школьники и студенты. В этом году в акции впервые принимают участие девушки, сказали в пресс-службе "Молодежки ОНФ" .

"В этом году впервые в акции "В армию на денек" принимают участие девушки. Студентки вузов и техникумов приготовят угощения и поздравят с праздником военнослужащих. Дамы посещают расположение воинских частей, где своими глазами видят армейский быт и могут поздравить мужчин с Днем защитника Отечества", - говорится в сообщении.

Акция "В армию на денек" началась в 2018 году. В 2019-м уже были задействованы 70 субъектов страны. Охват акции в соцсетях за данный период составил почти 12,5 млн просмотров. За время проведения мероприятий школьники и студенты посетили войсковые части Росгвардии, артиллерийских, мотострелковых, радиотехнических, танковых войск, ВДВ, ВКС, ВВС, ВМФ, ВМС, ПВО. В этом году экскурсии по воинским частям проходят в 80 регионах страны.

Площадкой для акции "В армию на денек" в Свердловской области, которую "Молодежка ОНФ" в регионе проводит уже третий раз, стал 32-й военный городок Екатеринбурга. С поздравлениями команда ОНФ пришла в 228-й мотострелковый полк 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, сообщил ТАСС координатор "Молодежки ОНФ" в Свердловской области Иван Щербицкий.

"У нас прошла экскурсия по воинской части, зашли в казармы - показали быт военнослужащих, показали оружие, технику. Девушки, которые, кстати, впервые приняли участие в акции, даже попробовали разобрать автоматы, надеть противогазы и костюмы химзащиты на время. С заданием справились, но в военные нормативы не уложились", - отметил общественник. Дамы, добавил он, поздравили военных открытками, которые они сами сделали, а затем прошло чаепитие. "Акцент был сделан на поздравлении именно девушками, так как это приятно военнослужащим. Также девушки своими глазами увидели, как все устроено в армии, поняли тяжесть и ответственность службы", - сказал он.

Квесты в центре города

В других регионах, например, в Вологде, к поздравлению присоединились школьники. Там на площади Революции проходит квест "В армию на денек".

"У нас заранее собрано 11 команд из числа школьников, в рамках мероприятия они проходят 11 этапов. Это испытания на умение оказать первую медицинскую помощь, на знание воинских званий, истории Великой Отечественной войны, флажковой азбуки", - сказала ТАСС представитель организаторов Наталья Новоселова. По ее словам, школьники собирают и разбирают автоматы, показывают умение разбить лагерь, правильно и быстро надеть общевойсковой защитный комплект. Организаторы оценивают строевую подготовку парней. В рамках акции предусмотрена концертная программа, полевая кухня, выставка пожарной техники МЧС и спецтехники от Росгвардии, военкомата.

В Ленинградской области "Молодежка ОНФ" поздравлять военнослужащих планируют 26 февраля. Площадкой станет воинская часть в Сертолово, где готовят специалистов танковых и мотострелковых войск, связистов и разведчиков. "Если в прошлые годы мы приглашали всех желающих, то в этом году решили привлечь именно молодых девушек. Мы набрали 20 студенток, которые желают посетить военную часть, увидеть быт солдат, как они живут, что делают", - сказала ТАСС координатор региональной акции Наталья Федорова. Для студенток подготовлена выставка техники, оружия, снаряжения, состоится экскурсия по расположению части, а также мастер-класс по стрельбе из автомата и разборке стрелкового оружия.

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