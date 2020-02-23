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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: третий пассажир Diamond Princess умер от коронавируса

Гражданину Японии было 80 лет

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Третий случай смерти от коронавируса среди пассажиров, которые были на борту круизного лайнера Diamond Princess, зафиксирован в Японии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

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Отмечается, что речь идет о гражданине Японии в возрасте 80 лет, который был ранее эвакуирован с судна и госпитализирован. Предыдущие два случая смерти от коронавируса среди пассажиров лайнера также были зафиксированы среди японцев в возрасте старше 80 лет.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Операция по эвакуации незараженных пассажиров с борта Diamond Princess длилась с 19 по 21 февраля. За это время судно покинули около 1 тыс. человек. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада и Гонконг. Всего таким образом было вывезено порядка 800 человек. Накануне МЧС России доставил в Казань восемь россиян. 

Судно стало вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Всего на нем заразились 634 человека, включая трех россиян. На лайнере пока остаются более 1 тыс. человек - в основном члены экипажа.

Теги
АвстралияЯпонияКанадаСШАРоссияКитайРеспублика КореяИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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