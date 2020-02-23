Власти Ирана создают штаб по контролю за распространением коронавируса

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани издал распоряжение о создании национального штаба по контролю за распространением коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба президента.

"Необходимо сформировать национальный штаб по контролю за [распространением] коронавируса", - говорится в заявлении Роухани. Отмечается, что в него войдут министры внутренних дел, дорог и городского развития, образования, науки, культуры и исламской ориентации, здравоохранения и медицинского образования, туризма, генеральный прокурор страны, а также главы генштаба ВС, Гостелерадио, организации паломничества и хаджа, полиции и официальный представитель правительства.

По словам президента, "планируется проведение постоянных совещаний для обсуждения детальной информации и выработки необходимой политики".

Информация о первых случаях заболевания в Иране, спровоцированного новым коронавирусом, появилась 19 февраля. По официальным данным, число заражений в Иране на данный момент достигло 43, восемь из них привели к летальному исходу.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тыс.