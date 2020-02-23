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Патриарх Кирилл: церковь призвана воспитывать подлинный, а не пропагандистский патриотизм

Предстоятель Русской церкви поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.

"История нашего отечества ХХ века ясно свидетельствует, что страна рухнула не потому, что на нее кто-то напал, а потому, что она оказалась неспособной защищать себя изнутри. И вот здесь особая роль нашей церкви, <...> воспитательницы подлинного патриотизма. Не какого-то там квасного и пропагандистского, а того самого, который проистекает из глубочайших убеждений. В первую очередь, наших убеждений религиозных, но также и убеждений, связанных с необходимостью исполнять те заповеди, которые Господь нам повелел исполнять, душу полагать за ближних своих, и естественно, за отечество свое", - сказал он священнослужителям Русской православной церкви (РПЦ) после церемонии возложения цветов.

Обращаясь к военнослужащим, патриарх подчеркнул, насколько ответственной и жертвенной является их миссия. "Молюсь о том, чтобы никогда вам не приходилось действительно реально сражаться с врагом, но чтобы ваша выучка, ваше умение, ваша подготовка была надежной сама по себе защитой нашего отечества. Чтобы каждый, у кого могла бы возникнуть бредовая мысль взять силой Россию, понимал, что это невозможно", - сказал предстоятель Русской церкви, поздравив их с Днем защитника Отечества.

Впервые праздник 23 февраля отметили в 1919 году, в годовщину создания Красной армии, а с 1922 года чествовать военных стали ежегодно. В могиле неизвестного солдата покоится прах воина без знаков различия и документов, погибшего во время Битвы за Москву в декабре 1941 года, перезахороненный в Александровском саду в 1967 году.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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