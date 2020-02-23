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Путин: Россия будет изобличать все попытки исказить историю Великой Отечественной войны

Москва никому не позволит перечеркнуть героическую страницу истории, подчеркнул российский лидер

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и будет изобличать любые попытки, направленные на это, заявил президент Владимир Путин в воскресенье, выступая на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.

"Наш долг - всегда помнить, какой ценой досталась эта победа [в Великой Отечественной войне]. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства", - сказал глава государства.

Он также напомнил, что в тяжелых кровопролитных сражениях воины не только изгнали агрессора со своей земли, но и с честью выполнили благородную освободительную миссию - помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников. Глава государства выразил уверенность в том, что для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества "сила, дух и благородство героев Великой Отечественной войны будут всегда служить достойным примером любви к родине, верности присяге и воинскому долгу". "Во все времена наши воины верой и правдой служили Отечеству, не щадя себя защищали родную землю. А наш народ гордился их стойкостью, мужеством и силой духа, чтил подвиги прославленных полководцев, офицеров и солдат, творцов действительно великих, легендарных побед", - отметил президент.

"В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей", - рассказал президент о предстоящем в мае праздновании 75-летия Дня Победы.

В воскресенье президент поздравил ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества. По его словам, этот праздник служит символом глубокого уважения к людям, которые прошли воинскую службу или на всю жизнь выбрали нелегкую воинскую профессию. "Нет выше чести, чем носить русский мундир", - процитировал Путин слова полководца Михаила Кутузова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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