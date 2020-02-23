СМИ: в еще одной области Италии закрыли школы и отменили мероприятия из-за коронавируса

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Губернатор северной области Фриули-Венеция-Джулия Массимо Федрига объявил о закрытии на неопределенный срок школ и отмене всех общественных мероприятий. Об этом сообщает в воскресенье агентство ANSA.

"Приостанавливаем все мероприятия, в том числе спортивные, и закрываем школы на всей территории региона на срок, который будет определен позже", - приводит его слова агентство.

В этой области с населением чуть более миллиона человек пока нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако она граничит с Венето и Ломбардией, где образовались локальные очаги распространения заболевания, вызываемого вирусом 2019-nCov.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек. В северной области Ломбардии, административным центром которой является Милан, количество подтвержденных случаев заражения достигло 89. Два человека - пожилая женщина в Ломбардии и 78-летний мужчина в Венето - скончались от коронавируса. Предполагается, что диагноз им был поставлен поздно и смерть наступила из-за осложнений на фоне прочих проблем со здоровьем.

Власти Ломбардии и соседней области Венето объявили о закрытии университетов. В 10 городах с общим населением 50 тыс. человек в районе Лоди введен карантин. Кроме того, отменены все спортивные мероприятия, включая три матча национального чемпионата по футболу.