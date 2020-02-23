РПЦ освятила первый храм на Филиппинах

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Управляющий Филиппинско-Вьетнамской епархией митрополит Манильский и Ханойский Павел (Фокин) освятил храм преподобного Серафима Саровского в городе Макаланготе на острове Минданао. Это первый храм Русской православной церкви (РПЦ) на Филиппинах, сообщает в воскресенье ее официальный сайт.

"Я уверен в том, что закладываемый сегодня церковный фундамент будет крепок и надежен как этот храм, первый и пока единственный в истории этой епархии, построенный и освященный великим чином. Я думаю, что доброе, хорошее начало положено, и будет продолжено строительство храмов по нашей филиппинской земле", - цитирует митрополита сайт церкви.

По информации сайта РПЦ, Епархиальное собрание духовенства и мирян Филиппинско-Вьетнамской епархии после освящения храма приняло решение об образовании в его составе пяти благочиний: Манильского, Даваовского, Генерал-Сантовского, Вьетнамского и Давао дель Сурского.

Филиппино-Вьетнамская епархия была образована решением Священного синода РПЦ от 26 февраля 2019 года в пределах Республики Филиппины и Социалистической Республики Вьетнам, и включена в состав Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день в составе епархии есть 33 прихода и 11 молитвенных помещений. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел (Фокин) является ее управляющим с правом носить титул "Манильский и Ханойский" в пределах епархии с 30 августа 2019 года.

Ранее филиппинский президент Родриго Дутерте, выступая на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что РПЦ могла бы направить своих представителей на Филиппины для расширения своего присутствия в стране, и заявил о возможности построить в республике православный храм.