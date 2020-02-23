Поезд остановили на границе Австрии и Италии из-за подозрения в наличии коронавируса

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Пассажирский поезд компании "Австрийские федеральные железные дороги", следовавший из Италии, остановлен в воскресенье на границе двух стран из-за подозрения, что два пассажира могут быть инфицированы новым коронавирусом. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МВД Австрии.

"Начальник окружного управления [МВД] округа Инсбрук-Ланд распорядился предотвратить въезд в Австрию", - говорится в заявлении министра внутренних дел Карла Нехаммера. По его словам, состав находится на итальянской территории на приграничной станции. Австрийские и итальянские власти решают вопрос о дальнейших действиях.

В воскресенье руководство южной австрийской федеральной земли Каринтия рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в итальянские области Венето и Ломбардия из-за распространения коронавируса. В самой Австрии в настоящее время нет зарегистрированных случаев заражения, поэтому власти призывают сохранять спокойствие.

В Италии ежедневно растет число инфицированных коронавирусом. Там зафиксировано уже три летальных исхода.