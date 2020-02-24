Лишь треть регионов РФ подготовила документы для исполнения закона о бездомных животных

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Только 27 регионов России из 85 завершили процесс подготовки нормативно-правовой базы, которая позволит им организовать приюты для животных в соответствии со вступившим в силу федеральным законом. В остальных субъектах работа до сих пор не завершена, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные федеральных ведомств.

В декабре 2018 года Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными, которым вводился запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, закреплялись правила выгула и требования к содержанию. Документ также определил правовой статус приютов для животных, требования к их размещению, содержанию и использованию, определению владельцами приютов дальнейшей судьбы животных. Федеральный закон вступил в силу 1 января 2020 года. Документ впервые прописал отношение к животным как к существам, способным "испытывать эмоции и физические страдания", обращение с которыми должно основываться "на нравственных принципах и принципах гуманности".

В Росстате изданию рассказали, что учтено 5134 юридических лица, деятельность которых связана с "услугами по уходу за домашними животными, такими как содержание и дрессировка", однако отдельной статистики для приютов не предусмотрено.

В Минприроды РФ "Известиям" сообщили, что ведомство начало формировать экспертную группу по вопросам обращения с бездомными животными. Уже созданы два отдела, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обращения с животными. По данным газеты, кабмин поручил Минприроды оказать субъектам методическую помощь при разработке норм, а также провести мониторинг проделанной работы.

"Известия" сообщают, что в начале этого года глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить регионы на предмет несоответствия их нормативно-правовой базы закону об ответственном обращении с животными. В Генпрокуратуре изданию уточнили, что после ознакомления с письмом прокуроры в регионах начали проверки, которые пока еще не завершены.