{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лишь треть регионов РФ подготовила документы для исполнения закона о бездомных животных

Кабмин поручил Минприроды оказать регионам помощь при разработке норм в сфере обращения с животными, а также провести мониторинг проделанной работы
Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Только 27 регионов России из 85 завершили процесс подготовки нормативно-правовой базы, которая позволит им организовать приюты для животных в соответствии со вступившим в силу федеральным законом. В остальных субъектах работа до сих пор не завершена, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные федеральных ведомств.

В декабре 2018 года Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными, которым вводился запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, закреплялись правила выгула и требования к содержанию. Документ также определил правовой статус приютов для животных, требования к их размещению, содержанию и использованию, определению владельцами приютов дальнейшей судьбы животных. Федеральный закон вступил в силу 1 января 2020 года. Документ впервые прописал отношение к животным как к существам, способным "испытывать эмоции и физические страдания", обращение с которыми должно основываться "на нравственных принципах и принципах гуманности".

В Росстате изданию рассказали, что учтено 5134 юридических лица, деятельность которых связана с "услугами по уходу за домашними животными, такими как содержание и дрессировка", однако отдельной статистики для приютов не предусмотрено.

В Минприроды РФ "Известиям" сообщили, что ведомство начало формировать экспертную группу по вопросам обращения с бездомными животными. Уже созданы два отдела, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обращения с животными. По данным газеты, кабмин поручил Минприроды оказать субъектам методическую помощь при разработке норм, а также провести мониторинг проделанной работы.

"Известия" сообщают, что в начале этого года глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить регионы на предмет несоответствия их нормативно-правовой базы закону об ответственном обращении с животными. В Генпрокуратуре изданию уточнили, что после ознакомления с письмом прокуроры в регионах начали проверки, которые пока еще не завершены.

Теги
РоссияБурматов, Владимир Владимирович
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число умерших от коронавируса в Южной Корее выросло до семи
Число заразившихся увеличилось до 763
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС