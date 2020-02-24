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В Центральном парке Манхэттена встретили Масленицу

В празднике приняли участие русскоязычные американцы, а также другие жители Нью-Йорка и туристы
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Описание
© Наталья Славина/ТАСС
© Наталья Славина/ТАСС
© Наталья Славина/ТАСС
© Наталья Славина/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Масленичные гулянья прошли в воскресенье в Центральном парке Манхэттена. В традиционном русском празднике, посвященном проводам зимы и встрече весны, приняли участие как русскоязычные американцы, так и другие жители Нью-Йорка и туристы.

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Смысл и традиции Масленицы

Организаторы постарались соблюсти все традиции масленичных гуляний. Главным событием праздника стал масленичный хоровод, участники которого могли загадать желание, держась за разноцветные ленточки, прикрепленные к кругу на высоком шесте - символе солнца. Зрители подпевали русским народным песням ("Калинка", "Валенки" и другие), танцевали и принимали участие в традиционных русских играх. Самой массовой игрой стал "Ручеек".

Как рассказал корреспонденту ТАСС президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, "уже седьмой год подряд мы отмечаем Масленицу здесь, в центре Нью-Йорка, чтобы рассказать его жителям о наших традициях, показать, насколько многогранна, красочна наша русская культура". "И, конечно, мы проводим подобные мероприятия для наших соотечественников, чтобы они, проживая на территории США, не забывали о своих корнях, чтобы могли встретиться с другими и поговорить по-русски, привести детей, вместе отметить народные праздники, поддерживая свои традиции", - подчеркнул он.

Участникам и зрителям гуляний также предлагали попробовать русские баранки, пряники и горячий сбитень, который готовят из воды, меда и пряностей. Гостей также угощали традиционными блинами с медом, сгущенкой и соленой рыбой, которые раздавали в трапезной Свято-Николаевского собора Манхэттена.

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США
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