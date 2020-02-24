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Распространение коронавируса нового типа

Все города и уезды Хайнаня восстановили работу транспорта, прерванную из-за коронавируса

Власти провинции заявили, что возобновлены как регулярные, так и дополнительные автобусные маршруты и сняты ограничения на такси

ХАЙКОУ /Китай/, 24 февраля. /ТАСС/. Все города и уезды южнокитайского острова Хайнань в понедельник восстановили работу общественного транспорта, которая была прервана в связи с распространением коронавируса нового типа.

Согласно опубликованному заявлению властей провинции, возобновлены как регулярные, так и дополнительные автобусные маршруты. Кроме того, сняты ограничения на услуги такси, открыт проезд по магистралям в крупнейшие города Хайнаня из отдельных уездов в центральной части острова.

В то же время в некоторых населенных пунктах региона движение временно ограничено. Например, из административного центра провинции - города Хайкоу - пока не восстановлены автобусные рейсы в уезды Туньчан и Баотин. Однако в обратном направлении пассажирские перевозки уже возобновлены.

По состоянию на понедельник местная администрация в целом понизила уровень опасности: на территории 12 муниципальных районов, уездов и уездных городов риск заражения объявлен низким, еще в 14 - умеренным.

Согласно официальной статистике, число инфицированных коронавирусом на острове составляет 168, из них вылечились 106 человек. За все время распространения заболевания по Китаю в этой части страны скончались пять человек. Благодаря своевременным и эффективным мерам власти смогли предотвратить массовое распространение вируса.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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