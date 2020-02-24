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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в Омане

Коронавирусом заразились двое подданных, которые недавно вернулись на родину из Ирана

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Первые случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в понедельник в Омане. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, заразились двое подданных, которые недавно вернулись на родину из Ирана. Как отметили в министерстве здравоохранения султаната, две женщины, заразившиеся коронавирусом, "в настоящее время находятся на карантине". Их состояние оценивается как стабильное.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР и помимо Омана случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 77 тыс.

Теги
ОманКитайРаспространение коронавируса нового типа
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