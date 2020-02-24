Число зараженных новым коронавирусом в США достигло 53

ТАСС, 24 февраля. По меньшей мере 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в понедельник в США, общее число инфицированных в стране достигло 53. Об этом сообщается на официальном сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

По их данным, у 12 человек инфицирование произошло в ходе путешествия в страны, где ранее были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, еще два человека заразились на территории США при контакте с ранее инфицированными. Остальные 36 человек были эвакуированы с карантинного круизного лайнера Diamond Princess, еще трое - в начале феврале из китайского города Ухань.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.