Липецкий губернатор пообещал заплатить штраф за незаконно пойманную щуку

ТАСС, 25 февраля. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на выходных на рыбалке поймал щуку и выложил фотографию в своем аккаунте в Instagram, в ответ на что некоторые жители региона потребовали оштрафовать его из-за запрета добычи щук до 29 февраля. Губернатор заявил в своем аккаунте, что отпустил щуку в водоем, но все равно пообещал оплатить штраф.

"Ряд подписчиков-рыбаков написали мне о запрете вылова щуки до 29 февраля. Неожиданно, в регионах, где раньше жил, запрет наступает позже - в период нереста. Рыбу мы отпустили, но правила одинаковы для всех. Положенный законом штраф оплачу", - написал Артамонов.

Как пояснил ТАСС начальник Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Александр Бодров, выпуск щуки в водоем является обязательным условием, и это избавляет рыбака от штрафа. "Гражданина привлечь [к ответственности] не можем, потому что щуку выпустили в естественную среду обитания. Если бы он поймал щуку в запретный период и не выпустил, то по части 2 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ РФ ("Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира") предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей, плюс [возмещение] ущерба", - объяснил Бодров.

Он добавил, что никто из жителей региона не написал заявление по поводу ловли щуки Артамоновым. "В правилах [рыболовства] написано, что с 15 января по 28 февраля лов щуки повсеместно запрещен. Но есть пункт 48, подпункт "б": в случае добычи запрещенных видов запрещенных водных биологических ресурсов, а щука таковой является на данный период, они должны с наименьшими повреждениями выпускаться в естественную среду обитания. Если человек щуку отпустил, то нарушения правил нет", - сказал собеседник агентства.