Власти Петербурга прокомментировали увольнение главного врача Боткинской больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Увольнение Алексея Яковлева - главного врача Боткинской инфекционной больницы в Санкт-Петербурге - стало следствием системных проблем в учреждении, а не инцидента с нарушением пациентами режима карантина. Об этом сообщил во вторник на заседании городского правительства председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Увольнение главврача явилось не следствием того, что четыре человека покинули больницу. Факт, что они покинули больницу, является следствием системных проблем, которые имеются в этом учреждении, в том числе с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в чем я лично убедился, посещая это учреждение за несколько дней до увольнения [главврача]", - сказал глава комитета по здравоохранению.

Об увольнении главного врача петербургской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина комитет по здравоохранению сообщил 19 февраля. Ранее сообщалось, что четыре человека, помещенные на карантин в инфекционную больницу им. Боткина в Санкт-Петербурге в связи с профилактикой коронавируса в феврале, самовольно покинули учреждение. Кроме того, в декабре 2019 года на большой пресс-конференции Владимира Путина журналист из Сибири Екатерина Надольская, живущая в Петербурге, пожаловалась президенту на неудовлетворительное состояние Боткинской больницы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил на заседании, что власти города принимают меры для того, чтобы не допустить проникновения коронавируса, и призвал граждан проявлять сознательность.

"Законодательство еще несовершенно: мы не сталкивались с такой жесткой проблемой, которая может повлечь заболевание огромного количества наших жителей. Мы делаем все возможное, чтобы в нашем городе были приняты меры, чтобы этот вирус не распространялся среди жителей. Но надо с пониманием к этому вопросу относиться. Есть нормы, закон, но есть и просто добрая воля и понимание, что это может привести к проблемам", - сказал Беглов.