"Молодежка ОНФ" начала всероссийскую акцию по доставке книг в сельские библиотеки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Марафон добра для сельских библиотек" команды молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" стартовала во вторник. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

"Сегодня стартовала акция "Марафон добра для сельских библиотек". Хотел бы озвучить регионы [принимающие участие в акции], помимо Дагестана и Республики Татарстан, книги в первую очередь попадут в Ростовскую, Воронежскую, Липецкую, Ярославскую и Иркутскую области", - сказал Кастюкевич на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что в среднем в каждом регионе книги поступят в шесть-восемь библиотек. "Молодежка ОНФ" в этих регионах уже готова для того, чтобы доставить книги в сельские библиотеки. Населенные пункты сейчас подбираются, попробуем таким образом, чтобы в первую очередь они попали в те библиотеки, которые нуждаются", - подчеркнул Кастюкевич.

Директор департамента стратегических коммуникаций издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова рассказала об ассортименте книг, который был подобран для акции. "Он будет составлять более 350 наименований, из них более 200 будут посвящены именно патриотической тематике, Великой Отечественной войне. Это и воспоминания, мемуары, исторические хроники, обязательно художественная литература", - сообщила она.

Депутат Госдумы, президент Национального фонда содействия защите стратегических ресурсов, инициатор акции "Марафон добра для сельских библиотек" Равиль Хуснулин в свою очередь назвал факторы, способствующие проведению акции. "Два таких фактора - годовщина (75-летие Великой Победы - прим. ТАСС) и необходимость вернуть нашей стране статус читающей страны, воздействие на молодежь при помощи книг, в том числе патриотической тематики, явились основанием для того, чтобы эту акцию провести", - сказал он. Хуснулин также отметил, что акция охватит все регионы в течение года.