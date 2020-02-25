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Распространение коронавируса нового типа

Трое вылечившихся от коронавируса пациентов на Хайнане сдали плазму крови с антителами

Доноры сдали кровь в городе Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере три вылечившихся от коронавируса человека в южной китайской провинции Хайнань сдали плазму крови с антителами, чтобы использовать ее для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

Доноры сдали кровь в провинциальном Центре крови в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань).

В прошлую среду власти Китая объявили о вступлении в силу нового общенационального, шестого по счету с января 2020 года стандарта диагностики и лечения коронавируса, утвержденного Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. В документе подчеркивается, что при лечении больных с тяжелой формой заболевания рекомендуется дополнительно применять метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов, ранее инфицированных коронавирусом.

Как сообщило Министерство науки и техники КНР, по состоянию на 21 февраля более 100 пациентов в Китае, вылечившихся от коронавируса, уже стали донорами плазмы крови.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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