Опрос: сотрудники российских компаний чаще всего болеют ОРВИ и гриппом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (77%), сердечно-сосудистые заболевания (28%), болезни опорно-двигательной системы (26%) и желудочно-кишечного тракта (21%) являются наиболее распространенными у работников российских компаний. Больше всего болеют деятели IT-сферы, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"ОРВИ и грипп - самые распространенные простудные заболевания у 77% опрошенных представителей компаний. В IT и образовательных учреждениях этот процент выше (90%). На втором месте - сердечно-сосудистые заболевания. В IТ-компаниях чаще встречаются сотрудники с заболеваниями опорно-двигательной системы (30%). Эта отрасль всегда была более доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья. О травмах на производстве сказали 4% опрошенных", - следует из опроса "Оценка программ охраны здоровья сотрудников в российских компаниях", проведенного для Минздрава РФ.

Каждый третий респондент считает, что работодатель должен нести ответственность за здоровье своих сотрудников как в рабочее, так и в нерабочее время. Остальные две трети считают, что только в рабочее время. При этом практически все руководители организаций (97%), принявшие участие в опросе, осознают важность ответственности за своих сотрудников.

"Чаще всего в компаниях в качестве профилактики заболеваний практикуются обязательные медосмотры (89%), а также проводятся меры по охране труда (53%). Интересно, что в IТ-компаниях лишь каждый второй упомянул медосмотры, но зато в них чаще других (как и в образовательных учреждениях) встречаются меры по созданию здоровой среды. Целевые скрининги встречаются гораздо реже (27%)", - говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что общие терапевтические осмотры по договору добровольного медицинского страхования (ДМС) предоставляет только каждая шестая компания в РФ, каждая вторая компания имеет собственную медико-санитарную часть. "В маленьких компаниях редко встречаются объекты для занятий спортом. Порядка 86% компаний с численностью до 10 человек сказали, что у них [нет] никаких спортивных объектов, а вот в компаниях с численностью более 1000 человек таких всего 60%", - следует из опроса.

Что думают в Минздраве?

Как пояснили ТАСС в Минздраве РФ, оценка программ охраны здоровья сотрудников проводилась в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография" с целью анализа наличия и реализации корпоративных программ. Согласно опросу, практика обязательных медицинских осмотров непосредственно на производстве и в рабочих местах получает все большее распространение, отметили в министерстве.

"Как показал опрос, корпоративные программы по укреплению здоровья являются важным аспектом охраны здоровья сотрудников. Большинство опрошенных компаний считает, что предприятие должно вкладывать средства для повышения информированности работников о мерах по сохранению здоровья и профилактике неинфекционных заболеваний", - добавили в пресс-службе.

Онлайн-опрос проводился в период с 20 ноября по 22 декабря 2019 года среди 2727 представителей российских компаний. Основными респондентами стали медицинские работники. Участие также приняли сотрудники образовательных и госучреждений, IT- и интернет-компаний, и др.